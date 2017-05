Mehr Polizisten am OpenAir St.Gallen

Die Kontrollen im Eingangsbereich werden verstärkt. © FM1Today/Raphael Rohner

Wegen der jüngsten Anschläge in Europa erhöhen sich die Sicherheitsvorkehrungen an den Schweizer Festivals. So auch am OpenAir St.Gallen. An den Eingansbereichen werden mehr Polizisten stehen und strenger kontrollieren. Ausserdem wird geprüft, das Gelände durch Sprengstoffhunde untersuchen zu lassen.