Mehr Zeit einrechnen oder öV benutzen

Mit Schnee hatten wir zwar gerechnet. Dass der Winter aber ein derartiges Comeback gibt, kommt wahrscheinlich für viele überraschend. Dementsprechend sieht es auf den Ostschweizer Strassen aus, wie Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage sagt. «Im Moment sind die Strassenverhältnisse rund um die Stadt St.Gallen schwierig, davon betroffen ist vor allem auch die Autobahn.» Es habe in beide Fahrtrichtungen schon mehrere Unfälle gegeben; so zum Beispiel beim Kybunpark in Fahrtrichtung St.Gallen, zwischen Uzwil und Gossau in Fahrtrichtung St.Gallen sowie bei der Einfahrt Kreuzbleiche in Fahrtrichtung Zürich.

Bäume auf Strassen und Bahnstrecke

Auch die Nacht sei turbulent verlaufen, es habe mehrere Unfälle gegeben. Rund ein Dutzend Bäume seien auf Strassen gekracht, worauf es zu Kollisionen mit Autos gekommen sei. Gemäss der SBB ist auch die Bahnstrecke zwischen Herisau und Degersheim auf der Strecke St.Gallen-Wattwil aufgrund eines umgestürzten Baums unterbrochen; Dauer unbestimmt.

Nicht mehr Personal aufgeboten

Verletzte habe es bislang nicht gegeben, allerdings sei an den Fahrzeugen Sachschaden entstanden, sagt Hanspeter Krüsi. Man müsse noch prüfen, ob auch Autos mit Sommerpneus in die Unfälle involviert waren. Die St.Galler Kapo habe nicht mehr Personal aufgeboten, um sich um das Chaos auf den Strassen zu kümmern. «Wir können das mit den Leuten, die normal zum Dienst aufgeboten worden sind, gut bewältigen.»

«Nicht gestresst fahren»

«Die Kantonspolizei St.Gallen warnt dringend, am Freitagmorgen genügend Zeit einzurechnen», so Krüsi. Bei den winterlichen Verhältnissen solle niemand gestresst fahren, weil das bekanntlich zu Unfällen führe. Habe jemand schon die Sommerpneus montiert, solle sie oder er doch auf den öV umsteigen. «Man kann einen Haufen Geld sparen, wenn man keinen Unfall hat.»

(lag)