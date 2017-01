Laut Mitteilung der Kapo Graubünden meldete ein Anwohner am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr, dass ein Gartenhaus in den Schrebergärten an der Rheinstrasse brenne. Das Feuer griff schliesslich auf drei benachbarte Gartenhäuser über.

Trotz raschem Löschen des Feuers durch die Feuerwehr Chur wurden die Gartenhäuser total zerstört. Die Kantonspolizei klärt die Brandursache derzeit ab.

(red.)