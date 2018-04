Mein Zug fährt drei Kreise nach Kreuz

Siebzehn Symbole, die eher an das Kultspiel «Tic-Tac-Toe» erinnern als an irgendetwas anderes, zieren die neue Bahnhofshalle am St.Galler Hauptbahnhof. Über die vergangenen Wochen machten die SBB ein Geheimnis daraus, was die Zeichen über dem Bahnhofplatz deuten mögen. Pendler rätselten vergeblich: «Wir verraten es erst im April», hiess es auf Nachfrage bei der Stadt St.Gallen vor rund einem Monat.

«Es ist eine Uhr»

Das Rätsel um die fünf Kreise, sechs Kreuze und sechs Quadrate am Glas sind nun gelüftet. Es ist eine Uhr. «Die analoge Uhr auf der Südfassade der Ankunftshalle wird durch eine binäre Zeitanzeige ersetzt», heisst es. Mit den Kreisen, Kreuzen und Quadraten werden Stunde, Minute und Sekunde binär angezeigt. Eine analoge Bahnhofsuhr, wie sie früher mitten in der Bahnhofshalle montiert war, sucht man künftig vergebens. Eine Erklärung zur binären Uhr soll es auch nicht geben: «Wer die Uhr nicht lesen kann, soll an den Lichtern Freude haben», sagt Hansueli Rechsteiner, Stadtbaumeister der Stadt St.Gallen.

St.Galler Künstler und Musiker hat Uhr gestaltet

Geschaffen wurde der aussergewöhnliche Zeitmesser vom Künstler Norbert Möslang aus St.Gallen. Möslang ist ein Improvisationsmusiker und Tüftler. Mit seinem Projekt konnte sich der Musiker gegen Vorschläge von rennomierten Künstlern aus der ganzen Welt durchsetzen. Darunter waren Ideen aus New York, Wien und Basel. Jedoch entschied sich die Jury im Auwahlprozess, zwei Projekte genauer anzusehen und entschied sich nach Absprachen zur Machbarkeit für die Idee des hauptberuflichen Geigenbauers. Das Gesamtprojekt war mit 325’000 Franken budgetiert. «Da ist aber alles dabei, die Ausschreibung, die Jury und sogar die Bratwürste am Abend bei der Inbetriebnahmen», so Rechsteiner.

Offiziell in Betrieb genommen wir die Bahnhofsuhr am Donnerstagabend um 20:30 Uhr.

(rar)