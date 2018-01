«Meine Mannschaft ist ein Scheissdreck»

«Die Mannschaft ist ein Scheissdreck, unglaublich», sagt Marcel Waldowksy nach den ersten Sätzen. 5 zu 10 hat sein Team, die Blue Devils Weiden, gerade verloren. Dass er wutenbrannt ist, sieht man dem Mann im Interview an.

«So eine Gülle»

«Die Zuschauer kommen zum Eishockey und sehen dann so eine Gülle, schon die letzten 20 Spiele, also mir tut’s echt Leid für die Leute, die kommen.» Marcel Waldowsky ergänzt, er würde gern selbst in der Kabine aufräumen. Die Stimmung dort sei nämlich nicht gerade berauschend. «Wir sind einfach kein Team. Das, was wir in der Kabine haben, ist einfach ein Scheissdreck. Wenn das nicht besser wird, brauchen sich die Leute gar nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr in der Landesliga spielen.»

Deutliche Worte von Waldowsky Krisen- statt Feierstimmung in WeidenAm Freitag Deggendorf noch auswärts 6:3 geschlagen und die Meisterrunde perfekt gemacht, gestern dann gegen die Selber Wölfe mit 10:5 vor heimsichen Publikum untergegangen. Marcel Waldowsky fällt ein vernichtendes Urteil über die Hauptrunde der Blue Devils Weiden. Was denkt ihr? Hat Waldowsky mit seiner Einschätzung recht?https://www.otv.de/mediathek/video/blue-devils-weiden-waldowsky-faellt-vernichtendes-fazit-ueber-hauptrunde/ Posted by Oberpfalz TV on Montag, 15. Januar 2018

Denn, was die Blue Devils Weiden, die in der dritthöchsten deutschen Liga spielen, momentan auf dem Eis zeigen, haut offenbar niemanden um. «So wie wir spielen, verlieren wir 14 Mal. Wir müssen uns echt zusammenreissen. Jetzt muss man aufwachen.»

Verantwortliche haben Verständnis

Aufgewacht sind nach der zweiminütigen Hasstirade auch die Verantwortlichen im Verein und haben Stellung genommen. Den Verein haben Anfragen aus ganz Deutschland erreicht. «Wir haben durchaus Verständnis für Marcels Reaktion, die unmittelbar nach Spielende unter dem starken emotionalen Eindruck der Derbyniederlage gegen die Selber Wölfe entstanden ist.» Die Aussagen würden zeigen, wie sehr Waldowsky sich für sein Team einsetze. «Er zeigt immer vollen Einsatz und grosse Emotionen für den Verein, sowohl auf als auch neben dem Eis.»

Laut Mitteilung des Vereins werde man das Interview auch ernst nehmen. «Mit den von ihm getroffenen Aussagen werden wir uns zusammen mit dem Mannschaftsrat inhaltlich auseinandersetzen.» Dass einer ihrer Spieler sich so ausgedrückt, wird aber vom Vorstand nicht gerne gesehen. «Die Art und Weise seines Statements und seine Wortwahl billigen wir ausdrücklich nicht», schreibt der Vorstand in einer Stellungnahme.

Waldowsky ist nicht alleine

Kult-Fussballer Mario Basler hingegen hat sich wohl über die wahren und ehrlichen Worte des Eishockey-Spielers gefreut. Seiner Aussage Anfangs Januar nach wünscht sich Basler wieder mehr solche Interviews, bei denen die Spieler keine Maulkörbe verpasst bekommen.

“Kippen & Vodka Lemon“: Mario Basler in Höchstform Schambeinentzündung? "Hatte ich auch, aber nicht wegen Fußball" 🤣Mario Basler dreht im Jubiläums-CHECK24-Doppelpass komplett am Rad und haut einen nach dem anderen raus 🔥🔥🔥 Posted by SPORT1 on Sonntag, 7. Januar 2018

Nicht so schnell vergessen, werden wir auch den Ausraster Büne Hubers, der alle Fussballer als Waschlappen und die Eishockey-Spieler als echte Männer bezeichnet hat.

Wenn man über legendäre Ausraster im Sport spricht, dann kommt man natürlich an einem nicht vorbei: Der damalige Bayern-Trainer Trappattoni und seine «Ich habe Fertig»-Pressekonferenz.

