Merkel ruft zum Kampf um jede Stimme auf

Merkel ruft am Tag vor der Bundestagswahl zur letzten Mobilisierung auf - hier in Stralsund. © KEYSTONE/AP dpa/JENS BUETTNER

Am letzten Tag vor der Bundestagswahl hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Kampf um jede Stimme aufgerufen. «Ran an den Speck. Jede Stimme ist wichtig», sagte sie am Samstagmorgen bei einem Termin mit Wahlkampfhelfern ihrer Partei in Berlin.