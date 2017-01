Meryl Streep bricht Rekord mit 20. Oscar-Nominierung

Laut US-Präsident Donald Trump "eine der am meisten überschätzten Schauspielerinnen": Meryl Streep in ihrer für einen Oscar nominierten Rolle als Florence Foster Jenkins. © KEYSTONE/AP Paramount Pictures/NICK WALL

Die US-Schauspielerin Meryl Streep hat einen neuen Rekord aufgestellt. Sie wurde 20 Mal für einen Oscar nominiert – so oft wie niemand zuvor.Die Ausnahmedarstellerin wurde am Dienstag für ihre Rolle in «Florence Foster Jenkins» nominiert.