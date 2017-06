Zahlreiche Personen sind bei einem Waldbrand in der Region Leiria in Portugal ums Leben gekommen. © KEYSTONE/EPA LUSA/PAULO CUNHA

Bei einem Waldbrand sind in Portugal mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 20 weitere wurden nach Regierungsangaben am Samstag durch den Brand in der Region Leiria im Zentrum des Landes verletzt.Die meisten Opfer verbrannten in ihren Fahrzeugen, als ihnen das Feuer den Weg abschnitt.