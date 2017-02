Löscharbeiten beim Brand in dem Hotel in Nanchang © KEYSTONE/EPA FEATURECHINA/STR

Bei einem Feuer in einem Hotel in Ostchina sind mindestens zehn Personen ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war der Brand laut ersten Ermittlungen am Samstagmorgen von Arbeitern verursacht worden.