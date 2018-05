Mindestens zwei Tote und 18 Verletzte bei Zugunglück bei Turin

In der Nähe der norditalienischen Stadt Turin hat ein Zug einen Lastwagen gerammt. Die Eisenbahn entgleiste teilweise. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA ANSA/RAFFAELE SASSO

Bei einem Zugunglück in der Nähe von Turin in Norditalien sind in der Nacht zum Donnerstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 18 Menschen wurden verletzt, teilten die Behörden mit.Ein Regionalzug war an einem Bahnübergang mit einem Sattelschlepper zusammengestossen.