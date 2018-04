Minnesota mit dem Rücken zur Wand – Vegas eine Runde weiter

Wie eine Wand: Minnesota fand in Spiel 4 kein Vorbeikommen an Winnipegs Goalie Connor Hellebuyck © KEYSTONE/AP/JIM MONE

Nino Niederreiter steht mit Minnesota in den NHL-Playoffs vor dem Ausscheiden. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen die Winnipeg Jets liegen die Wild in der Best-of-7-Serie mit 1:3 Siegen zurück.Zum Mann des Spiels in Saint Paul avancierte Goalie Connor Hellebuyck.