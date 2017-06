Mirco Müller verlässt die San Jose Sharks in Richtung New Jersey (Archiv) © KEYSTONE/AP/TONY GUTIERREZ

Die New Jersey Devils verpflichten den Schweizer Mirco Müller von den San Jose Sharks. Der 22-jährige Verteidiger wechselt im Tausch gegen zwei Draft-Picks von der West- an die Ostküste. Müller kam in der abgelaufenen Saison bei San Jose auf lediglich vier NHL-Einsätze.