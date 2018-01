Mit 109 km/h durch Dorf gebrettert

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Mittwoch auf der Hauptstrasse in Engwilen Geschwindigkeitskontrollen durch. Kurz nach 14.30 Uhr passierte ein Auto mit 109 km/h die Messstelle. Der Autofahrer konnte kurze Zeit später an seinem Wohnort angetroffen werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 25-jährige Kosovare überschritt nach Abzug der Sicherheitsmarge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 53 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen wurde das Auto sichergestellt. Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

(red.)