Mit 80 Falken um die Welt – in einem Flugi

Falken sind in den arabischen Ländern unter anderem für die Jagd sehr begehrt. © EPA/REHAN KHAN

Jaja, die königlichen Familien haben so ihre Macken. Ein saudischer Prinz zum Beispiel nimmt mal schnell 80 Falken mit in seinen Flieger. Für ihn kein Problem, die anderen Passagiere haben aber wohl nicht ganz so viel Freude.