Mit Laser in die Sommerferien

Am Freitag um 17 Uhr geht das Seenachtsfest an einem der schönsten Plätze am Bodensee los. Für musikalische Unterhaltung sorgen am Freitagabend die «Pläuschler» und die Thurgauer Band «The Duschvorhang». Der Höhepunkt am Freitagabend wird die Lasershow sein. Diese wird auf einen grossen Wasservorhang auf dem See projiziert.

Am Samstagabend wird dann das traditionelle Feuerwerk mit der Lasershow kombiniert. «Unser Ziel ist es, den Besuchern immer wieder etwas Neues zu bieten. Die Verbindung von Feuerwerk und Lasershow wird das Publikum sicher zum Staunen bringen», sagt Urs Brülisauer, Leiter Events bei FM1.

Tanja La Croix, Country und Schlager am Samstag

Musikalisch ist am Samstag Country angesagt: Die «Enderlin Chicks» spielen bis zum Feuerwerk. Ab Mitternacht lädt dann DJ Tanja La Croix zum Tanzen. Auch Schlagerfans werden am Seenachtsfest bestens versorgt: Im Radio Melody-Corner präsentiert Werners Schlagerwelt verschiedene aufstrebende Künstler und Michael Fischer als Party-Act. Der Lunapark wartet erneut mit attraktiven Bahnen und Ständen auf und ist von Freitag bis Sonntag für die ganze Familie geöffnet.

Öffnungszeiten:

Freitag: 17.00 bis 03.00 Uhr (Eintritt gratis)

Samstag: 14.00 bis 03.00 Uhr (Eintritt 15 Franken, Kinder bis 14 Jahre gratis)

Sonntag: 12.00 bis 19.00 Uhr (Eintritt gratis)

Familypass:

1 oder 2 Erwachsene mit maximal 4 Kindern (bis 18 Jahre) 40 Franken.

(red.)