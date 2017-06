Mit «Openair-Abfall» Flüchtlingen helfen

Natalina Haller und Leo Rüdiger sammeln zum zweiten Mal Zelte nach dem Openair. © FM1Today/Stefanie Rohner

Am Openair-Sonntag wollen die meisten nur noch eines: Nach Hause, um ihren Kater auszuschlafen und Energie zu tanken. Nicht so Natalina Haller und Leo Rüdiger. Die beiden sammeln am OpenAir St.Gallen übrig gebliebenen, intakten Zelte. Für einen guten Zweck.