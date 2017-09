Mitfahrsystem Taxito wird im Luzerner Napfgebiet eingeführt

Luthern Post heisst eine der vier Taxito-Haltestellen im Luzerner Napfgebiet. © Taxito/VVL

Autostopp per SMS: Im Luzerner Napfgebiet wird das Mitfahrsystem Taxito auf den Fahrplanwechsel im Dezember definitiv eingeführt. Damit können Autofahrer Gäste mitnehmen, die ihr Ziel an Haltestellen per SMS sichtbar machen.