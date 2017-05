Monet lockte viele Besucher in die Fondation Beyeler

Claude Monet bescherte der Fondation Beyeler rekordverdächtige Zahlen: Fast 290'000 Kunstinteressierte sahen die Ausstellung des französischen Impressionisten. © Keystone/GEORGIOS KEFALAS

«Monet» ist mit nahezu 290’000 Besuchern die zweiterfolgreichste Ausstellung in der Geschichte der Fondation Beyeler, wie das Kunstmuseum in Riehen am Montag mitteilte. Bis zuletzt sorgte die Schau über Claude Monet für einen Besucheransturm.