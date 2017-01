Moon & Stars gibt neue Acts bekannt

Schon länger war bekannt, dass Macklemore & Ryan Lewis, nebst Zucchero, den Söhnen Mannheims, Gölä, Sting und Amy Macdonald auf der Piazza Grande in Locarno auftreten werden. Nun bekommen sie berühmte Gesellschaft. Imagine Dragons, Jamiroquai und Gotthard kommen im Sommer ins Tessin. Der Vorverkauf für die Konzerte der drei Bands startet diesen Donnerstag.

Zudem werden noch zwei weitere Special Guests die Konzerte unterstützen. Als Vorgruppe von Jamiroquai tritt der Soulsänger Seven am Dienstag 18. Juli auf. Vor Gotthard heizen die Schweizer Rocker Krokus am 22. Juli noch mächtig ein.

Das komplette Programm gibt es hier.