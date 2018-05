Morgen-Joe haut sich selber in die Pfanne

«Würdest du Gipfeli kaufen, die falsch gebogen sind?» – «Was würdest du tun, wenn du am Morgen in die Bäckerei kämst, und nur falsch gebogene Gipfeli angeboten würden?» Solche Fragen stellte Morgen-Joe in seiner Umfrage am Dienstag. Die Antworten variierten: «Ein Fehler, den man korrigieren muss» oder «ist doch scheissegal, schmecken tun sie trotzdem.» Zum Schluss löst Morgen-Joe auf: «Ist doch logisch, Gipfeli kann man gar nicht falsch biegen!»

Gipfeli mit Spitz nach aussen sind unbrauchbar!

Falsch gedacht, lieber Joe! Denn Gipfeli kann man sehr wohl falsch biegen. Viele FM1-Hörerinnen und Hörer wiesen ihn auf seinen Fehler hin, zum Beispiel Regula: «Unter uns Bäckern gibt es den Spruch: Bieg das Gipfeli nicht verkehrt! Niemand sonst ist sich bewusst, dass man Gipfeli tatsächlich falsch biegen kann», sagt die Expertin. Sie erklärt: «Das Gipfeli ist ein Dreieck. Der Spitz muss dich immer anschauen, und so dreht man das Gipfeli zu sich. Wenn der Spitz nach aussen zeigt, fällt das Gipfeli beim Backen auf. So was kann man nicht verkaufen.»

Regula hat uns sogar eine Illustration geschickt:

Auch andere Hörer schickten Bilder, wie man Gipfeli richtig formt:

Und wir haben sogar einen Richtig- und Falsch-Vergleich erhalten:

Tja Joe, irgendwann musste der Tag kommen, an dem das Universum zurückschlägt. Aber keine Angst, auch du kannst lernen, wie man Gipfeli richtig biegt. «Wenn du es fünfmal gemacht hast, kannst du es gar nicht mehr falsch machen», sagt Regula.

(red.)