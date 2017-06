Motoröl und gäselnde Oldtimer-Papis

Es riecht nach Motoröl, hier und da sieht man eine schwarze Rauchwolke gen Himmel steigen. Am 6. Lenzerheide Motor Classics gibt es weniger schöne Frauen, dafür mehr alte Klassiker. Die Oldtimer, die den Weg in die Bündner Berge gefunden haben, lassen sich durchaus sehen. Zugelassen sind am Lenzerheide Classics Renn- und Sportwagen bis Baujahr 1993, Rennmotorräder sind zugelassen bis Baujahr 1976.

Nebst den klassischen Oldtimern steht auch das eine oder andere Rennauto auf dem Platz. Auch neuere, schnelle Autos und alte Töffs sind dem Ruf der Oldtimer in die Lenzerheide gefolgt. Auf der Rundstrecke dem See entlang und an der Talstation des Rothorns vorbei wird keine Zeit gemessen. Es geht vielmehr darum, seinen Oldtimer auszufahren und die Umgebung zu geniessen. Die schönsten Oldtimer und Neuwagen findet ihr in der Bildergalerie.

Wer dieses Wochenende die schnellen Autos sehen will, der kommt am Hemberg auf seine Kosten. Auf der Rennstrecke über Stock und Stein geben die Fahrer richtig Gas.

(enf)