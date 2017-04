Münchner Museumschef Enwezor erhält Internationalen Folkwang-Preis

Okwui Enwezor wird 2017 mit dem Internationalen Folkwang-Preis ausgezeichnet. Enwezor kuratierte unter anderem die documenta 11 in Kassel. (Archiv) © Keystone/AP/JOERG SARBACH

Für seine Verdienste um die Vermittlung von Kunst erhält der Münchner Kurator Okwui Enwezor den Internationalen Folkwang-Preis 2017.Der Chef des Hauses der Kunst in München gehöre zu den produktivsten Kuratoren und Theoretikern zeitgenössischer Kunst, teilte das Museum am Montag in Essen mit.