Mugabe einigt sich mit dem Militär auf Rücktritt

Das war's - Simbabwes Langzeit-Präsident Robert Mugabe soll bald seinen Rücktritt erklären (Aufnahme vom Freitag an der Zimbabwe Open University in Harare). © KEYSTONE/AP/BEN CURTIS

Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat sich in Verhandlungen mit der Militärführung zum Rücktritt bereit erklärt, wie Vertraute am Sonntag sagten. Derzeit arbeiteten sie an einer Rücktrittserklärung. Das staatliche Fernsehen bestätigte eine baldige Erklärung Mugabes.