Findet seine Topform nicht mehr: Andy Murray scheiterte in Rom in seinem ersten Spiel an Fabio Fognini © KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI

Andy Murray sinkt immer tiefer. Beim ATP-Turnier in Rom scheitert der Weltranglistenerste nach einem Freilos bereits in der 2. Runde an Fabio Fognini.In 94 Minuten liess sich der Titelverteidiger mit 2:6, 4:6 geradezu deklassieren.