Murray und Djokovic ausserhalb der Top Ten

Nur noch auf Platz 12 im ATP-Ranking: Novak Djokovic © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Vor dem Abschluss der Saison an den ATP-Finals in London kommt es in der Weltrangliste zu grösseren Verschiebungen. Andy Murray und Novak Djokovic fallen aus den Top Ten.Der grosser Verlierer im am Montag erschienenen Ranking ist Andy Murray.