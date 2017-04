Frauen gedenken der Opfer des Terroranschlags in St. Petersburg. Der Drahtzieher der Anschläge hat seine Schuld nun eingestanden. (Archiv) © KEYSTONE/AP/DMITRI LOVETSKY

Der mutmassliche Drahtzieher des Bombenanschlags auf die Metro in St.Petersburg vor zwei Wochen hat nach Angaben seines Anwalts seine Schuld eingestanden. Das meldete die Agentur Interfax am Dienstag in Moskau unter Berufung auf den Verteidiger.