Nach 250 Morden: Escobars Auftragskiller will in die Politik

Drogenboss Pablo Escobar: Einer seiner Auftragsmörder will nach abgesessener Gefängnisstrafe in Kolumbien in die Politik einsteigen. (Archivbild)

Er hat als Auftragsmörder in Diensten von Kolumbiens Drogenboss Pablo Escobar rund 250 Menschen erschossen und Tausende weitere Verbrechen koordiniert – nun will Jhon Jairo Velásquez alias «Popeye» in die Politik.«Ja, ich will Senator werden», sagte er der Nachrichtenagentur dpa in Medellín.