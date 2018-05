Nachos und Machos im BBC Gossau

Sie alle kamen zusammen, um sich die Kupplungssendung «Die Bachelorette» anzuschauen. © Bild: FM1Today / Lena Rhyner

Wer gerne Jagd auf Cervelat-Prominenz macht, war bestimmt am Montagabend im BBC in Gossau (ansonsten hättest du die Chance des Jahrhunderts verpasst). Sie alle waren da, am Public Viewing der Kupplungssendung «Die Bachelorette». Ehemalige, aktuelle und potentielle Bachelor-Kandidaten. Und sogar die momentan bekannteste Baslerin verirrte sich in die Ostschweiz: Bachelorette Adela höchstpersönlich.