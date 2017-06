Nationalrat will komplett papierlose Stimmabgabe prüfen lassen

Gibt es bald gar keine Abstimmungsunterlagen mehr auf Papier? Der Bundesrat prüft die Voraussetzungen dafür in einem Bericht. (Symbolbild) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der Bundesrat analysiert in einem Bericht, wie die Umsetzung der papierlosen Stimmabgabe in Zukunft zu verwirklichen ist und welches die gesetzlichen und technischen Bedingungen dafür sind. Der Nationalrat hat ihm am Montag diesen Auftrag erteilt.