Neuer Veganshop erhält anonyme Drohungen

Fleisch-Aktivisten haben dem St.Galler Veganladen «Vegantasia» den Kampf angesagt. Ein anonymer Anrufer drohte den Betreibern, dass am 6. Januar an der Shop-Eröffnung eine Protestaktion durchgeführt werde. «Der Anrufer wollte seinen Namen nicht sagen. Er meinte am Telefon nur, er sei vom Verein Fleisch gleich Kulturgut», erzählt Renato Werndli, Inhaber des neuen Veganshops.

Zunächst war sich Wendli nicht sicher, ob die Drohungen ernst gemeint waren. Inzwischen hat er keinen Zweifel mehr daran, dass sie echt sind, geht jedoch gelassen damit um. «Ich habe keine Angst. Ich bin überzeugt vom Veganismus und davon, dass wir Veganer sowohl ethisch als auch moralisch auf der besseren Seite sind.»

(red.)