Meier mit San Jose vor Weiterkommen

New Jerseys Keeper Cory Schneider (links) musste sich beim 5:2-Heimsieg der Devils gegen Tampa Bay Lightning bloss zweimal in Powerplays der Gäste geschlagen geben © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Timo Meier etabliert sich in seinen zweiten NHL-Playoffs mit San Jose als Skorer und steht mit den Sharks dicht vor dem Einzug in die Viertelfinals.Im kalifornischen Duell gegen die Anaheim Ducks feierten die Sharks einen 8:1-Kantersieg und erhöhten in der Serie auf 3:0.