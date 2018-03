63 Millionen Touristen in New York

Zwei US-amerikanische Touristen an der Bullen-Statue im New Yorker Finanzdistrikt in der Nähe der Wall Street. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/KATHY WILLENS

Fast 63 Millionen Touristen haben 2017 New York besucht und der Metropole damit einen neuen Rekord beschert. Zum fünften Mal in Folge sei die Zahl der Besucher gestiegen, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag (Ortszeit) mit.