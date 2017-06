Die Stabhochspringerin Nicole Büchler kommt in dieser Saison noch nicht richtig in Schwung © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die Stabhochspringerin Nicole Büchler kommt in dieser Saison im Rahmen der Diamond League weiterhin nicht auf Touren.Die 33-jährige Seeländerin scheiterte an den Bislett Games in der norwegischen Hauptstadt auf ihrer Einstiegshöhe von 4,40 m dreimal.