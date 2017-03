Nils Liess knackt WM-Limite und Landesrekord

Niels Liess erschwimmt sich an den Schweizer Schwimm-Meisterschaften das Ticket für die WM in Budapest © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Einzig Nils Liess kann sich an der Schweizer Schwimm-Meisterschaften in Genf zusätzlich für die WM in Budapest qualifizieren. Der 20-Jährige sorgt auch für den einzigen Schweizer (Einzel-)Rekord.