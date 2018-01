Stina Nilsson läuft dem Sieg entgegen © KEYSTONE/EPA/IGOR KUPLJENIK

Stina Nilsson gewinnt den Sprint in klassischer Technik in Planica. Die 24-jährige Schwedin feiert ihren 12. Weltcupsieg. Nilsson hielt in überzeugender Manier die Norwegerinnen Kathrine Harsem und Maiken Caspersen Falla in Schach. Nilsson hatte die Tour de Ski ausgelassen.