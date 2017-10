Nobelpreisträger ermutigt Studenten zum Lernen aus Fehlern

Nobelpreisträger Jacques Dubochet bei den Vorbereitungen zu seinem Vortrag am Donnerstag an der Universität Lausanne. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Einen Tag nach dem Gewinn des Nobelpreises in Chemie hat Jacques Dubochet Studierenden in Lausanne von einem Fehler zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn berichtet. Er ermutigte sie, ihre Resultate stets in Frage zu stellen.