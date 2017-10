Nordirland-Trainer O’Neill wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt

Nordirlands Trainer Michael O'Neill © KEYSTONE/EPA/OLIVER WEIKEN

Ungemach für Nordirlands Nationaltrainer: Michael O’Neill wird mit Alkohol am Steuer erwischt.Der Coach des Playoff-Gegners der Schweiz in der WM-Qualifikation (Spiele vom 9. und 12. November) wurde wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Busse von 1300 Pfund verurteilt.