Novartis schiebt Entscheid über seine Augenheilsparte Alcon auf

Novartis hat im dritten Quartal zugelegt: Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar, der Gewinn um 7 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. (Archiv) © Keystone/EPA/Wallace Woon

Beim Pharmariesen Novartis haben sich die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres stabil entwickelt, wie die am Dienstag präsentierten Zahlen zeigen. Was mit der Augenheilsparte Alcon passiert, blieb hingegen noch offen.