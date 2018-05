Nun stimmen Lega-Anhänger über Regierungsprogramm in Italien ab

Lega-Chef Salvini wird im norditalienischen Monza von Journalisten belagert: Seine Parteianhänger stimmen nun über eine Regierungsbeteiligung ab. © KEYSTONE/AP ANSA/MATTEO BAZZI

Nach der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung haben am Wochenende die Anhänger der fremdenfeindliche Lega über das gemeinsame Regierungsprogramm abgestimmt. An rund 1000 Ständen in ganz Italien konnte ab Samstag abgestimmt werden.