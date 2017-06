Nur mit den Eltern ans BBC Open

Wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt, hätten immer mehr Jugendliche Alkohol neben dem Festgelände gebunkert. BBC-Open-Pressesprecherin Rita Bolt: «Sie versteckten die Flaschen in den Büschen und haben das Gelände immer wieder verlassen, um sich zu betrinken.»

Als Reaktion auf diese «Saufgelage» hat das Organisationskomitee die Altersgrenze auf 18 Jahre angehoben. Minderjährige kommen nur in Begleitung eines Elternteils auf das Festgelände.

Trotz dieser Massnahme rechnet das OK damit, auch dieses Jahr ausverkauft zu sein. Am BBC Open sind jeweils rund 10’000 bis 11’000 Besucherinnen und Besucher. Das Festival findet am 1. und 2. September direkt neben dem Bahnhof Gossau statt. Auf der Bühne stehen unter anderem Glasperlenspiel, Wincent Weiss, Invivas und viele weitere Acts.

(red.)