Österreichs Bundespräsident besucht Roche

Hinter verschlossenen Türen: Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelangte am Freitag mit seiner Delegation durch einen Hintereingang aufs Areal des Basler Pharmakonzerns Roche. Dort besuchte er auch den Bau 1, das höchste Gebäude der Schweiz. © Keystone

Der österreichische Bundespräsident ist am Freitag in Basel in Basel eingetroffen. Den zweiten Tag seines Besuchs in der Schweiz begann Alexander Van der Bellen mit einem Besuch des Pharmakonzerns Roche.