ÖVP will in Österreich Koalitionsgespräche mit FPÖ starten

Er wird aller Voraussicht nach neuer Kanzler Österreichs: Sebastian Kurz. Zuerst stehen nun aber Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ an. (Archivbild) © Keystone/EPA/Christian Bruna

In Österreich will die konservative ÖVP mit der rechten FPÖ Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das kündigte ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Dienstag in Wien an.Es gebe viele inhaltliche Überschneidungen und vor allem einen gemeinsamen Veränderungswillen, sagte der 31-Jährige.