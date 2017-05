OPEC verlängert Förderbremse

Am OPEC-Treffen in Wien: Der Ölminister Katars Mohammed Bin Saleh Al-Sada. © Keystone/EPA/LISI NIESNER

Die Mitglieder der OPEC haben sich am Donnerstag auf eine Verlängerung der Förderkürzungen für neun Monate verständigt. Das teilten Delegierte am Rande der Sitzung der Organisation Erdöl exportierender Länder in Wien mit.