Orange unter der Dusche essen?!

Das Ganze soll eine Wellnessbehandlung sein, die Düfte einer Orange würden und beruhigen und der Seele gut tun, sagt man sich im Internet. Die «ShowerOrange» hat aber noch einen weiteren, offensichtlichen Vorteil. Das Schälen der Orange verklebt nicht mehr unsere gesamte Händen und spritzt die Küche voll, unter der Dusche kann man die Spritzer nämlich einfach abwaschen. Genial, oder?!

Dachten sich auch mehrere Menschen auf Twitter, Reddit und Co. und stellten sogleich ein Foto ihrer Orangen-Erfahrung online.

«Dafür ist also dieses Abstellbrettchen», schreibt eine Userin auf Twitter.

Ohh so that’s what that little shelf is for #showerorange pic.twitter.com/Sxp8M04LPX

— Elizabeth Holdsworth (@elizabethholds) 27. Februar 2017