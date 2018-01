Papst Franziskus beklagt bei Besuch in Peru Korruption

"Umweltverschmutzende Korruption": Papst Franziskus fordert von Institutionen und Unternehmen mehr Transparenz. © KEYSTONE/AP NY/CLIFF OWEN

Papst Franziskus hat in Peru vor «umweltverschmutzender Korruption» gewarnt. Sie verseuche allmählich das gesamte lebenswichtige Gefüge, sagte Franziskus am Freitag bei einer Ansprache vor dem Regierungspalast in Lima.