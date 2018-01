Papst ruft zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika auf

Papst Franziskus sprach bei der häuslichen Gewalt gegen Frauen in Südamerika von einer "Plage". © KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO

Papst Franziskus hat zum Kampf gegen Gewalt an Frauen in Lateinamerika aufgerufen. «Es gibt so viele Fälle von Gewalt, die hinter so vielen Mauern verschwiegen werden», sagte der Papst am Samstag bei einer Messe in der peruanischen Stadt Trujillo.