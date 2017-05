Paradies-Garten in der Ital Reding-Hofstatt in Schwyz

In der Ital Reding-Hofstatt in Schwyz haben Künstler die Ausstellung "Mutter Erde bittet zu Tisch" arrangiert. (Handout) © Handout)

40 Kunstschaffende der Kunstwerkstatt an der Lorze in Cham ZG verwandeln diesen Sommer die herrschaftliche Anlage der Ital Reding-Hofstatt in Schwyz in einen Paradies-Garten. Die Schau steht unter dem Titel «Mutter Erde bittet zu Tisch» und dauert bis Ende August.