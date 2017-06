Milliardärspartei tritt bei Österreich-Wahl nicht an

Frank Stronach wollte das Parteiensystem in Österreich umkrempeln - erfolglos. Nun will er mit seiner Partei nicht mehr an den Parlamentswahlen teilnehmen. (Archiv) © KEYSTONE/APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Partei des Automobil-Milliardärs Frank Stronach hat ihren Rückzug von der politischen Bühne Österreichs beschlossen. Das Team Stronach werde bei der Parlamentswahl am 15. Oktober nicht mehr antreten, gab die Parteileitung am Dienstag in Wien bekannt.