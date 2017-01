Patricia Kaas hat es verpasst, nach dem Tod ihrer Mutter zu trauern. Diesen Fehler würde sie heute vermeiden (Archiv) © Keystone/EPA FILE/BRUNO BEBERT

Die französische Chanson-Sängerin Patricia Kaas hat die Trauer über den frühen Tod ihrer Mutter lange nicht richtig an sich herangelassen. «Ich bin lange Zeit vor dem Schmerz geflohen», sagte die 50-Jährige in einem Interview der «Welt am Sonntag».