Patrick Frost an Krebs erkrankt

Die Mitarbeiter sind am Donnerstagmorgen mit einem Brief informiert worden.«Es fällt mir nicht leicht, mich heute an Sie zu richten», schreibt Patrick Frost im Brief, den der «Tagesanzeiger» öffentlich gemacht hatte und der auch der Nachrichtenagentur sda vorliegt.

«Der Grund für mein Schreiben sind für einmal nicht unsere operativen Fortschritte, nicht unsere ökonomischen Erfolge oder politischen Themen», schreibt Frost. «In diesem Moment möchte ich Sie über etwas sehr Persönliches informieren. Mir ist es sehr wichtig, dass Sie davon nicht über Umwege erfahren, sondern direkt von mir», schreibt er weiter. Bei ihm sei unlängst ein gut lokalisierter, krebsartiger Tumor festgestellt worden, was als Hodgkin-Erkrankung diagnostiziert worden sei.

Frost schreibt weiter, er und seine Familie würden schwierige Momente durchlaufen. Doch er hoffe, nach den Sommerferien zurückzukehren bei Swiss Life. Bis dahin übernimmt der Finanzchef Thomas Buess die Verantwortung.

Patrick Frost ist seit Juli 2014 Chef von Swiss Life. Er gehört seit 2006 zur Konzernleitung.

(SDA)